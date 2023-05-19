Названо количество отложенных из-за санкций проектов

Из-за западных санкций, введенных с началом боевых действий на Украине, в России было отложено более 35 инвестиционных проектов совокупной стоимостью более 150 миллиардов рублей. Такое количество на итоговом заседании коллегии Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики назвал вице-премьер РФ, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, сообщает РИА Новости.

По его словам, именно инвесторы серьезнее других ощущают санкционное давление, в первую очередь потому, что они сталкиваются с отказом поставить заказанное, а иногда и оплаченное оборудование. В ряде случаев получить заказ удается, но возникает вопрос пусконаладочных работ. Кроме того, исчез значимый источник финансовых ресурсов, сообщил вице-премьер.

Трутнев подчеркнул, что такая ситуация ведет к замедлению экономических процессов, а они, в свою очередь, сказываются на жизни людей, социальных и демографических процессах.

В этом месяце о намерении активнее привлекать в экономику частные инвестиции заявил глава правительства России Михаил Мишустин. По его словам, власти намерены в ближайшие восемь лет получить с граждан и компаний не менее десяти триллионов рублей.

Ранее эксперты Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) Российской академии наук (РАН) предупредили, что без увеличения инвестиций вплоть до 2035 года потенциал роста российской экономики будет ограничен одним процентом.