Минтруд: к 2030 году России потребуется еще 2,5 млн работников

К 2030 году российской экономике необходимо будет еще 2,5 млн работников, из которых 1 млн будет не хватать по приоритетным направлениям, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По его словам, уже сейчас в экономику страны вовлечено на 1,5 млн человек больше, чем это было в 2019 году. А в ближайшие пять лет приоритетным направлениям развития потребуется еще дополнительный 1 млн работников. Всего же к 2030 году потребуется порядка 2,5 млн занятых.

Ранее Министерство труда сообщило, что ежегодно учреждения профессионального образования выпускают около 1,4 млн специалистов. Котяков напомнил, что правительство разрабатывает единую, общенациональную базу данных конкретных предложений по обучению на следующий год.