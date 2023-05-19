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Минтруд: к 2030 году России потребуется еще 2,5 млн работников

К 2030 году российской экономике необходимо будет еще 2,5 млн работников, из которых 1 млн будет не хватать по приоритетным направлениям, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Минтруд: к 2030 году России потребуется еще 2,5 млн работников
© globallookpress.com

По его словам, уже сейчас в экономику страны вовлечено на 1,5 млн человек больше, чем это было в 2019 году. А в ближайшие пять лет приоритетным направлениям развития потребуется еще дополнительный 1 млн работников. Всего же к 2030 году потребуется порядка 2,5 млн занятых.

Ранее Министерство труда сообщило, что ежегодно учреждения профессионального образования выпускают около 1,4 млн специалистов. Котяков напомнил, что правительство разрабатывает единую, общенациональную базу данных конкретных предложений по обучению на следующий год.

Ранее Минтруд предложил расширить право на компенсацию в случае задержки зарплаты. Соответствующие изменения планируется внести в статью 236 Трудового кодекса РФ. Полагается, что поправки исправят ситуацию, когда работодатели неправомерно не доплатили работнику или не стали производить начисления.

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