Украина планирует заменить Россию на рынке топлива для АЭС

«Должны максимально реализовать потенциал украинской атомной отрасли и заместить Россию на мировых рынках. У нас есть задача начать изготовление топлива для реактора ВВЭР-440 (водо-водяной энергетический реактор – прим. ред.) и уничтожить монополию "Росатома" в Европе», – заявил Галущенко.