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Украина планирует заменить Россию на рынке топлива для АЭС

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что Киев планирует наладить процесс производства ядерного топлива для атомных станций, чтобы заменить на этом рынке Россию. Об этом сообщает РИА «Новости».

Украина планирует заменить Россию на рынке топлива для АЭС
© Соцсети

«Должны максимально реализовать потенциал украинской атомной отрасли и заместить Россию на мировых рынках. У нас есть задача начать изготовление топлива для реактора ВВЭР-440 (водо-водяной энергетический реактор – прим. ред.) и уничтожить монополию "Росатома" в Европе», – заявил Галущенко.

Он также добавил, что сейчас Украина активно работает над новыми антироссийскими санкциями в атомной отрасли. По словам Галущенко, ограничения начнут действовать эффективнее, когда Украина заместит производство российской продукции.

«Потенциал уранодобывающей отрасли должен быть развит, в частности, в рамках договоренностей о сотрудничестве между ГП "НАЭК "Энергоатом" с канадской компанией САМЕСО», – подытожил он.

Ранее компания «Укрэнерго» призвала украинцев экономить электроэнергию в вечерние часы.

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