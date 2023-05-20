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Белый дом заявил о позиции Байдена по ситуации с госдолгом США

Ситуация вокруг повышения потолка государственного долга Соединенных Штатов в настоящее время не вызывает беспокойства администрации президента Джо Байдена, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление помощника главы государства по национальной безопасности Джейка Салливана.

В США раскрыли позицию Байдена по ситуации с госдолгом
© ТАСС

По его словам, данная тема вызывает интерес на саммите G7 в Японии, однако на полях мероприятия тревога или нервозность отсутствуют. Так политик прокомментировал неразрешенность ситуации вокруг достижения предела американского госдолга и попытки Белого дома урегулировать этот вопрос с Конгрессом.

Как отметил Салливан, Байден до сих пор уверен в возможности достижения позитивных результатов, которые позволят США избежать дефолта. Несмотря на это, американский лидер намерен раньше покинуть ужин глав стран G7 на фоне ситуации с госдолгом.

Ранее Министерство финансов обратилось с письмом к конгрессменам. Ведомство предупредило о вероятности того, что с 1 июня США будут не в состоянии в полном объеме обслуживать свои долговые обязательства. Это произойдет, если народные избранники к этому времени не одобрят расширения лимитов заимствований.

Стало известно о планах Байдена объявить на саммите G7 о новой помощи Киеву

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