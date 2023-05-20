В США раскрыли позицию Байдена по ситуации с госдолгом

Ситуация вокруг повышения потолка государственного долга Соединенных Штатов в настоящее время не вызывает беспокойства администрации президента Джо Байдена, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление помощника главы государства по национальной безопасности Джейка Салливана.

По его словам, данная тема вызывает интерес на саммите G7 в Японии, однако на полях мероприятия тревога или нервозность отсутствуют. Так политик прокомментировал неразрешенность ситуации вокруг достижения предела американского госдолга и попытки Белого дома урегулировать этот вопрос с Конгрессом.

Как отметил Салливан, Байден до сих пор уверен в возможности достижения позитивных результатов, которые позволят США избежать дефолта. Несмотря на это, американский лидер намерен раньше покинуть ужин глав стран G7 на фоне ситуации с госдолгом.