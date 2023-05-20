Импорт российской нефти в Китай вырос на 26,5%

Поставки российской нефти в Китай в январе - апреле увеличились на 26,5% в годовом исчислении, составив около 32,4 млн тонн. Об этом сообщило в субботу Главное таможенное управление (ГТУ) КНР.

Как следует из данных, опубликованных на сайте ведомства, РФ продолжает лидировать по объему нефтяного экспорта в Китай. В стоимостном выражении импорт указанного энергоносителя из России в КНР за тот же промежуток времени, напротив, снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,5%, до $17,44 млрд.

Согласно опубликованной статистике, второе место по поставкам нефти в Китай занимает Саудовская Аравия, которая за январь - апрель продала ему 31,2 млн тонн этого энергоносителя за $19,12 млрд (объем по сравнению с первыми четырьмя месяцами 2022 года вырос на 2,9%, стоимость упала на 8,7%).

За Саудовской Аравией следуют Ирак (около 20,4 млн тонн за $11,72 млрд), Малайзия (13,9 млн тонн за $7,1 млрд), Оман (13,2 млн тонн за $8,38 млрд) и Объединенные Арабские Эмираты (примерно 13,1 млн тонн за $8,35 млрд). Среди 38 стран, фигурирующих в текущем году в качестве поставщиков нефти Китаю, нет Ирана. США занимают 11-е место (около 3,5 млн тонн за $2,22 млрд).

Только за апрель поставки российской нефти в Китай снизились по сравнению с мартом на 25,9%, до 7,1 млн тонн. В денежном выражении они сократились примерно на 27,5%, до $3,7 млрд.