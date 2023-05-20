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Delfi: эстонский транзит обвалился в восемь раз в феврале из-за действия антироссийских санкций

Эстонские железные дороги в феврале 2023 года стали перевозить товаров в восемь раз меньше, чем в марте 2007 года. Об этом пишет издание Delfi, ссылаясь на данные департамент статистики Эстонии.

Delfi: эстонский транзит обвалился в восемь раз в феврале
© Газета.Ru

В феврале этого года грузооборот железнодорожного транспорта составлял 0,9 млн тонн, а в марте 2007 года – 7,7 млн тонн. Получается, что 16 лет назад по железным дорогам Эстонии перевозилось более чем в восемь раз больше грузов.

В публикации указали, что ранее железнодорожный транспорт Эстонии был загружен товарами из России. В частности, больше всего перевозилось нефти и нефтепродуктов. Такие перевозки приносили эстонским компаниям большую прибыль, а оборот постоянно увеличивался. Однако сейчас, из-за действия санкций, перспективы Эстонии изменились и прибыль начала падать.

5 мая ERR, ссылаясь на заявление аналитика Министерства экономики и коммуникаций страны Карела Лембера сообщил, что промышленный спад в Эстонии продолжается из-за снижения потребительского спроса.

До этого ERR, ссылаясь на данные Института конъюнктуры, писал, что цены на продукты в Эстонии в апреле 2023 года резко выросли. Сильнее всего подорожали овощи, сахар, мясо и молочные продукты. По сравнению с апрелем 2022 года, цены на многие продукты в апреле 2023 года выросли сразу на несколько десятков процентов.

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