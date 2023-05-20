ВВП на душу населения в России приблизился к рекорду

ВВП на душу населения в России по итогам 2022 года превысил 15 тысяч долларов, тем самым приблизившись к рекордному показателю 2013 года. Об этом сообщает Международного валютного фонда.

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Согласно данным, ВВП на душу населения по итогам прошлого года составил 15,44 тысячи долларов, то есть вырос за год на 22,3 процента, или 2,82 тысячи долларов. Это стало максимальным уровнем с 2013 года — тогда этот показатель составлял рекордные 15,93 тысячи долларов.