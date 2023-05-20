ВВП на душу населения в России в 2022 году превысил 15 тысяч долларов

По итогам 2022 года валовой внутренний продукт (ВВП) на душу населения в России превысил 15 тысяч долларов. Данный показатель приблизился к рекордным уровням 2013 года. Об этом свидетельствуют данные Международного валютного фонда (МВФ).

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В прошлом году ВВП на душу населения составил 15,44 тысячи долларов. Он увеличился за год на 22,3 процента, или 2,82 тысячи долларов. В 2013 году показатель составлял рекордные 15,93 тысячи долларов.

МВФ исследовал около ста стран — 74 из них увеличили свой ВВП на душу населения в 2022 году. Наибольшие показатели в Гайане (89,1 процента), Армении (40,6 процента), Грузии (33,4 процента), Кувейте (32,7 процента) и на Сейшельских островах (31 процента), передает РИА Новости.

Недавно аналитики Еврокомиссии скорректировали ожидания по ВВП России в этом году в лучшую сторону. По мнению экспертов, по итогам года российская экономика снизится на 0,9 процента против 3,2 процента, которые прогнозировались осенью прошлого года.