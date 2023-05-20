$79.91-0.1386.28-0.22

ВВП на душу населения в России в 2022 году превысил 15 тысяч долларов

По итогам 2022 года валовой внутренний продукт (ВВП) на душу населения в России превысил 15 тысяч долларов. Данный показатель приблизился к рекордным уровням 2013 года. Об этом свидетельствуют данные Международного валютного фонда (МВФ).

ВВП на душу населения в России в 2022 году превысил 15 тысяч долларов
© вечерняя москва

В прошлом году ВВП на душу населения составил 15,44 тысячи долларов. Он увеличился за год на 22,3 процента, или 2,82 тысячи долларов. В 2013 году показатель составлял рекордные 15,93 тысячи долларов.

МВФ исследовал около ста стран — 74 из них увеличили свой ВВП на душу населения в 2022 году. Наибольшие показатели в Гайане (89,1 процента), Армении (40,6 процента), Грузии (33,4 процента), Кувейте (32,7 процента) и на Сейшельских островах (31 процента), передает РИА Новости.

Недавно аналитики Еврокомиссии скорректировали ожидания по ВВП России в этом году в лучшую сторону. По мнению экспертов, по итогам года российская экономика снизится на 0,9 процента против 3,2 процента, которые прогнозировались осенью прошлого года.

По данным национальных центробанков и статистических служб, согласно итогам 2022 года уровень внешнего долга по отношению к ВВП в России упал до исторически минимальных значений — 16,6 процента. При этом более низкий показатель зафиксировали только в Китае, где за год внешний долг сократился с 15,4 до 13,7 процента.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий