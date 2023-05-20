Страны G7 решили создать платформу по реагированию на экономическое принуждение в мире

Лидеры G7 заявили, что в мире растет «экономическое принуждение» и решили создать координационную платформу для противодействия ему. Ранее в подобном «принуждении» Запад обвинял Китай.

О создании новой платформы сказано в заявлении лидеров, касающемся экономической устойчивости и безопасности, передает «Прайм».

В заявлении говорится о «тревожном росте случаев экономического принуждения». Они эксплуатируют экономическую уязвимость и зависимость, подрывают внешнюю и внутреннюю политику и позиции членов G7, а также их партнеров по всему миру. Противостоять этому должна новая платформа.

«В рамках этой координационной платформы мы будем осуществлять раннее предупреждение и оперативный обмен информацией», - сказано в заявлении

Страны G7 намерены регулярно консультироваться друг с другом, совместно оценивать ситуацию и координировать ответные меры.

Конкретной информации не приводится, однако известно, что ранее президент США Байден обвинял КНР «в экономическом принуждении и нерыночной политике».