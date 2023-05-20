Глава ЕК анонсировала новую стратегию ЕС по экономической безопасности
Анонсирована новая стратегия ЕС в области экономической безопасности. На саммите G7 в Японии её представила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«В следующем месяце Еврокомиссия предложит стратегию экономической безопасности» - заявила она.
По её мнению, новые риски связаны с «возможным превращением взаимозависимостей в оружие». На это надо профессионально и четко реагировать.
При этом Фон дер Ляйен призвала избегать отказа от выгодного сотрудничества и придерживаться «предсказуемости для нашего бизнеса». ЕС приветствует снижение рисков, но не размежевание и «фрагментацию, которая обходится дорого».
Также глава ЕК приветствовала тезисы, принятые на встрече в верхах G7, которые касались экономической устойчивости и безопасности.