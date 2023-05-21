ЕС намерен включить в 11-й пакет санкций более 90 компаний за обход ограничений против РФ

Британские власти приняли решение расширить санкции в отношении России. Согласно планам, они будут касаться добывающей, энергетической и транспортной отраслей. Однако такие ограничения не окажут существенного воздействия на ключевые отрасли страны. С таким сообщением выступило издание «Ведомости».

Стоит отметить, что последние санкции со стороны Лондона вводились против 86 россиян. В том числе, они коснулись группы Fesco и ее головную компанию «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП). В то же время, в самой компании рассказали, что новые ограничения не скажутся на работе группы. Помимо этого, рестрикции введены и в отношении других компаний. В том числе, Pawell Shipping Co, «Волжское пароходство», «Совфрахт», «М-Лизинг», «МГ-Флот», Sc South LLC.

Ранее в течение весны британские власти запретили заходить в порты российским судам, а в апреле такие мероприятия были закрытыми для кораблей из РФ из всего ЕС, пишет издание.