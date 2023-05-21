В США решились на пополнение стратегического нефтяного резерва

При этом данный объем составляет незначительную часть от проданного в предыдущие два года сырья. Предполагается, что мера должна способствовать снижению биржевых цен на энергоресурс и помочь в борьбе с растущей инфляции на внутреннем рынке США. В 2021 году власти также намеривались заполнить собственные нефтяные хранилища, однако тогда им этого сделать не удалось: причиной отказа Конгресса стала нехватка денежных средств в бюджете, уточняется в статье.