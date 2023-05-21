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Kpler: аномальная жара в Азии повысила спрос на уголь, газ и мазут из России

Экстремальная для стран Юго-Восточной Азии жара спровоцировала увеличение спроса на поставки угля, газа и мазута из России. При этом ключевыми импортерами российского сырья по-прежнему остаются Китай и Индия, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на статистические данные аналитиков Kpler.

Аномальная жара в Азии повысила спрос на уголь, газ и мазут из России
© РИА Новости

Помимо Китая и Индии крупными покупателями российских энергетических ресурсов в Азии являются Вьетнам, Малайзия, Шри-Ланка и Южная Корея. При это на долю последней пришлось 15% суммарного экспорта сырья из РФ в данный регион, уточняется в статье.

«Объемы экспорта угля в апреле резко подскочили до 7,46 млн тонн, что примерно на треть больше, чем годом ранее. Поставки сжиженного природного газа в Азию также росли в последние месяцы <....> На импорт российского мазута в марте и апреле пришлось два рекордных месяца за всю историю наблюдений», — говорится в материале.

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Росту экспорта российских энергоресурсов в Юго-Восточную Азию также способствуют предлагаемые Москвой скидки. Это вызвано действием международных санкций, включая потолок цен на российскую нефть и нефтепродукты, заключается в заметке.

21 мая агентство РИА Новости сообщило, что цены на коксующийся уголь в России взлетели на 30% вслед за мировыми. При этом на глобальном уровне котировки увеличились еще больше — примерно на 40%. Основная причина — подорожание на треть руды, являющейся важнейшим ресурсом для металлопроката.

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