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В Китае зафиксировали рекордное число молодых безработных

Уровень безработицы среди молодежи в Китае достиг рекордных 20,4 процента. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В Китае зафиксировали рекордное число молодых безработных
© Lenta.ru

Отмечается, что в апреле розничные продажи, промышленное производство и инвестиции в основной капитал в Китае демонстрировали более медленный рост, чем ожидалось.

«Серьезное беспокойство вызвал скачок уровня безработицы среди молодежи до рекордно высокого уровня в 20,4 процента, что свидетельствует о том, что восстановление экономики после пандемии недостаточно сильное, чтобы поглотить миллионы новых участников рынка труда», — сказано в материале.

Журналисты отмечают, что зафиксированное число молодых безработных в стране в ближайшие месяцы может только увеличиться. Предполагается, что ситуация ухудшится летом, когда на рынок труда выйдут 11,58 миллиона выпускников. Такое положение дел, полагают в агентстве, заставит политиков принять меры.

Ранее сообщалось, что компании из Китая обошли американских конкурентов на мировом рынке IPO (первичного публичного размещения акций). С начала 2023 года до мая они привлекли почти на 15,7 миллиарда долларов больше инвестиций.

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