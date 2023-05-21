В Чехии назвали причину провала антироссийских санкций

Санкции, направленные на уничтожение российской экономики, не приводят к желаемым западными лидерами результатам из-за действий дружественных Москве государств, рассказал обозреватель Радек Хлуп в статье для чешского портала Tiscali.

Автор статьи пояснил, что Россия нивелирует действие западных рестрикций с помощью поставок через соседние страны.

В частности, уточнил Хлуп, в 2021-2022 годах существенно вырос импорт химических веществ, электронных устройств, немецких машин. Поставки осуществлялись через Армению, Грузию, Казахстан и Киргизию.

Поставки углеводородов, отметил эксперт, были переориентированы на Китай и Индию. Это, по мнению автора, позволило Москве не только сохранить экономику, но и добиться ее роста.