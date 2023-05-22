В России предложили признать бананы социально значимым продуктом

Министерству экономического развития России поручили рассмотреть предложение о признании бананов социально значимым продуктом. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на протокол совещания правительственной комиссии по экономическому развитию.

Минэку предложили признать бананы социально значимым продуктом в рамках рабочей группы по таможенному регулированию и ответным мерам во внешней торговле. Ведомство также призвали изучить вопрос о временном обнулении ставки таможенной пошлины на товар и сообщить об этом на следующем заседании подкомиссии.

На данный момент базовая ставка таможенной пошлины составляет 4 процента, но не менее 0,015 евро за килограмм. Последнее время объем поставок бананов в Россию остается на уровне 1,3–1,5 миллиона тонн в год. Одним из крупнейших импортеров является Эквадор. При этом в апреле 2022 года стоимость килограмма бананов составляла 115,2 рубля, а в этом году показатель достиг 129,5 рубля.

«Это предложение правительства, видимо, связано с желанием снизить повысившиеся цены на товар, ведь бананы в России как "Доширак" — это очень популярный у россиян продукт, очень сытный, калорийный и в то же время полезный», — объяснил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.