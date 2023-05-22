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В России предложили признать бананы социально значимым продуктом

Министерству экономического развития России поручили рассмотреть предложение о признании бананов социально значимым продуктом. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на протокол совещания правительственной комиссии по экономическому развитию.

В России предложили признать бананы социально значимым продуктом
© РИА Новости

Минэку предложили признать бананы социально значимым продуктом в рамках рабочей группы по таможенному регулированию и ответным мерам во внешней торговле. Ведомство также призвали изучить вопрос о временном обнулении ставки таможенной пошлины на товар и сообщить об этом на следующем заседании подкомиссии.

На данный момент базовая ставка таможенной пошлины составляет 4 процента, но не менее 0,015 евро за килограмм. Последнее время объем поставок бананов в Россию остается на уровне 1,3–1,5 миллиона тонн в год. Одним из крупнейших импортеров является Эквадор. При этом в апреле 2022 года стоимость килограмма бананов составляла 115,2 рубля, а в этом году показатель достиг 129,5 рубля.

«Это предложение правительства, видимо, связано с желанием снизить повысившиеся цены на товар, ведь бананы в России как "Доширак" — это очень популярный у россиян продукт, очень сытный, калорийный и в то же время полезный», — объяснил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.

Ранее правительство нашло способ стабилизировать цены на важные товары. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отметила, что меры способствуют повышению доступности этих товаров для граждан.

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