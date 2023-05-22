В Минфине призвали сократить расходы на материнский капитал

Причина — снижение рождаемости в стране, а также то, что граждане стали реже пользоваться такими сертификатами.

Как сообщает РБК, трансферты из бюджета на выплату материнского капитала в 2024-2026 гг. министерство предлагает снизить на 17%. При этом как заявили изданию в министерстве труда, инициатива Минфина обсуждается, итоговую оценку расходов определят при формировании проекта федерального бюджета. Документ на следующую трёхлетку подготовят к сентябрю.