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В Минфине призвали сократить расходы на материнский капитал

Причина — снижение рождаемости в стране, а также то, что граждане стали реже пользоваться такими сертификатами.

В Минфине призвали сократить расходы на материнский капитал
© РИА Новости

Как сообщает РБК, трансферты из бюджета на выплату материнского капитала в 2024-2026 гг. министерство предлагает снизить на 17%. При этом как заявили изданию в министерстве труда, инициатива Минфина обсуждается, итоговую оценку расходов определят при формировании проекта федерального бюджета. Документ на следующую трёхлетку подготовят к сентябрю.

По действующему закону о бюджете Социального фонда, размер маткапитала ежегодно должен индексироваться на фактическую инфляцию за предыдущий год.

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