Bloomberg: экстремальная жара поставила Азию в зависимость от России
Россия стала бенефициаром экстремальной жары, охватившей Азию в последние недели, сообщает Bloomberg. Резкий рост температур создал нагрузку на электросети региона, и в этот момент российские энергоресурсы пришлись как нельзя кстати.
По данным Bloomberg, страны, особенно в Южной Азии (Индия, Пакистан, Бангладеш, Шри-Ланка), начали активно закупать в России уголь, газ и мазут, чтобы поддерживать свои электросети и обеспечивать работу кондиционеров.
«Российская энергетика, которую избегает Запад, выглядит все более привлекательной», - подчеркивает агентство.
По оценкам аналитической компании Kpler, экспорт угля из РФ в Азию с начала года увеличился до 7,46 миллиона тонн - это на треть больше, чем год назад. Закупки российского сжиженного природного газа выросли на 0,1 миллиона тонн, до 0,4 миллиона, а поставки российского мазута в Азию в марте и апреле стали самыми высокими за всю историю.
Самыми активными покупателями российской нефти, угля и мазута остаются Китай и Индия. На две эти страны пришлось более двух третей российского экспорта угля в Азию в апреле. На Южную Корею пришлось 15 процентов поставок, также вырос экспорт во Вьетнам, Малайзию и на Шри-Ланку.
Bloomberg подчеркивает, что азиатские страны все больше и больше зависят от поставок российских ресурсов.
В декабре 2022-го начало действовать европейское эмбарго на российскую нефть. С 5 февраля вступил в силу запрет ЕС на импорт дизеля и других продуктов, произведенных из сырой нефти в РФ. На фоне этого Индия стала крупнейшим покупателем российской нефти. Доступ к дешевому российскому топливу помог нарастить производство и увеличить прибыль индийских нефтеперерабатывающих заводов, что позволило им экспортировать нефтепродукты в Европу.