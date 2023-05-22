Bloomberg: экстремальная жара поставила Азию в зависимость от России

Россия стала бенефициаром экстремальной жары, охватившей Азию в последние недели, сообщает Bloomberg. Резкий рост температур создал нагрузку на электросети региона, и в этот момент российские энергоресурсы пришлись как нельзя кстати.

По данным Bloomberg, страны, особенно в Южной Азии (Индия, Пакистан, Бангладеш, Шри-Ланка), начали активно закупать в России уголь, газ и мазут, чтобы поддерживать свои электросети и обеспечивать работу кондиционеров.

«Российская энергетика, которую избегает Запад, выглядит все более привлекательной», - подчеркивает агентство.

По оценкам аналитической компании Kpler, экспорт угля из РФ в Азию с начала года увеличился до 7,46 миллиона тонн - это на треть больше, чем год назад. Закупки российского сжиженного природного газа выросли на 0,1 миллиона тонн, до 0,4 миллиона, а поставки российского мазута в Азию в марте и апреле стали самыми высокими за всю историю.

Самыми активными покупателями российской нефти, угля и мазута остаются Китай и Индия. На две эти страны пришлось более двух третей российского экспорта угля в Азию в апреле. На Южную Корею пришлось 15 процентов поставок, также вырос экспорт во Вьетнам, Малайзию и на Шри-Ланку.

Bloomberg подчеркивает, что азиатские страны все больше и больше зависят от поставок российских ресурсов.