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ЦБ зафиксировал рост банковских депозитов на 97,8 млрд рублей

На начало операционного дня в понедельник, 22 мая, денежные средства кредитных организаций на депозитах в Банке России достигли 2,956 триллиона рублей. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на Банк России.

ЦБ зафиксировал рост банковских депозитов на 97,8 млрд рублей
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Увеличение депозитов банков в сравнении с пятницей оценивается в 97,8 миллиарда рублей.

Регулятор проводит операции по привлечению депозитов кредитных организаций для того, чтобы регулировать ликвидность банковской системы.

Остатки банков на корсчетах в сравнении с пятницей уменьшились на 14,4 миллиарда рублей. Остатки на корсчетах банков в московском регионе сократились на 59,1 миллиарда рублей и составили 3,712 триллиона рублей.

Ранее ЦБ указал на увеличение рублевых депозитов и счетов в рублях. Он также сообщил о низком интересе к вкладам в валюте.

Банк России отмечал, что интерес россиян к банковским вкладам будет поддерживать в ближайшей перспективе продолжающееся замедление инфляции и сохранение высокой склонности к сбережению.

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