Россия нарастила экспорт угля по морю

Экспорт всех видов угля из российских портов по итогам января-апреля вырос на 18,3 процента, до 69,9 миллиона тонн, по сравнению с тем же периодом прошлого года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с данными статистики. Причиной стала остановка железнодорожных поставок в ЕС и на Украину в 2022 году.

Другой собеседник газеты рассказал, что в первые два месяца года поставки энергетических и коксующихся углей оставались на низком уровне, а рост начался в марте — результаты по экспорту в этом месяце оказались лучшими с прошлого августа, когда ЕС ввел эмбарго на российский уголь.

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Сильнее всего перевалка увеличилась в портах Мурманск (плюс 84,6 процента), Усть-Луга (80,3 процента), Шахтерск (63,4 процента) и Выборг (56,9 процента). В то же время сократилась доля поставок из самых рентабельных для экспортеров портов Дальнего Востока и юга, так как уголь проигрывает конкуренцию за пропускные мощности железной дороги с другими видами грузов.

«Ъ» объясняет рост морского экспорта переориентацией поставок из-за потери украинского и польского направлений, куда уголь доставляли в основном по железной дороге. В 2021 году общий экспорт в Европу и на Украину составлял 64 миллиона тонн. Теперь российские поставщики были вынуждены перебросить эти объемы в Азиатско-Тихоокеанский регион — в прошлом году туда отправили 140 миллиона тонн угля. Аналитики Argus подсчитали, что в 2022 году морские поставки энергетического угля увеличились на 10,5 процента по сравнению с 2021-м.

Тем не менее специалисты отмечают, что в 2023 году России вряд ли удастся сохранить морской экспорт на текущем уровне, так как скидки на российские поставки уменьшаются, а перспективы продаж на крупных рынках Марокко и Турции «неопределенны». В 2022 году российский энергетический уголь торговался с большой скидкой к бенчмаркам, поэтому на него наблюдался повышенный спрос.