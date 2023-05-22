МИД Франции назвал сроки согласования 11 пакета санкций ЕС

МИД Франции: 11-й пакет санкций ЕС против России согласуют в июне
Перечень ограничений должен быть готов к саммиту Евросоюза, сообщила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна.
По её словам, в настоящее время прорабатываются технические и юридические моменты. Постоянные представители рассмотрят документ в среду.
По данным СМИ, обсуждение 11-го пакета санкций против Москвы продолжается на уровне постпредов европейских стран, поэтому его принятие на министерской встрече вряд ли произойдёт.
Ожидается, что новый пакет будет включать ограничения на экспорт в Россию и на транзит товаров, идущих через нашу страну из ЕС в третьи страны.