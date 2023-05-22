Стоимость грузовых перевозок из Китая в Россию упала на треть
Стоимость контейнерных перевозок из Китая в Россию с начала 2023 года снизилась на 30–35% на фоне традиционного сезонного спада и появления новых морских рейсов в Санкт-Петербург и Новороссийск. Об этом со ссылкой на участников рынка пишет «Коммерсант».
По данным транспортной компании ModernWay, в конце 2022 — начале 2023 года стоимость перевозки 40-футового контейнера из основных китайских портов до Москвы упала до $8–9 тыс. по сравнению с $12–13 тыс. в 2021 году. В мае 2023 года тарифы снизились уже до $6–6,5 тыс. О падении стоимости до этого уровня сообщил и директор по логистике «Альфа Транзит» Владислав Федоров.
В свою очередь глава отдела железнодорожных перевозок Stalogistic Алеся Кувеко уточнил, что ставки зависят от локации и условий отправки, однако в среднем они снизились с $9,5–10 тыс. на условиях FOB Шанхай до $6,5–7 тыс.
Схожая ситуация наблюдается и с морскими перевозками.
«Если зимой стоимость фрахта на маршруте Китай — Владивосток колебалась в районе $4 тыс. и $6 тыс. за 20- и 40-футовый контейнер соответственно, то сейчас уровень цен ниже почти в два раза: $2,2 тыс. и $3,3 тыс.», - рассказал Владислав Федоров.
Участники рынка связали падение цен на перевозки с ежегодным сезонным спадом после китайского Нового года, а также появлением новых морских рейсов из Китая в Петербург и Новороссийск, которые перетягивают на себя часть груза.
При этом, по их словам, на снижение ставок также влияет сложная экономическая ситуация, падение покупательной способности и в целом объема импорта, а также отмена коронавирусных ограничений в Китае.
Участники рынка ожидают, что тренд на снижение ставок прекратится в июне, так как «на железной дороге уже начинаются небольшие заторы на погранпереходах, что, как правило, предвещает рост ставок».
Напомним, что после начала российской специальной операции на Украине западными странами было усилено санкционное давление на Россию. В частности, ЕС и США решили заблокировать активы Банка России. От международной системы межбанковских расчетов SWIFT были отключены крупнейшие российские кредитные организации. Также ЕС в рамках пятого пакета санкций запретил работу российских и белорусских транспортных компаний на территории Евросоюза. Из России ушли некоторые крупные логистические компании, и резко выросла стоимость услуг по контейнерным перевозкам.