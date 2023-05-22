Стоимость грузовых перевозок из Китая в Россию упала на треть

Стоимость контейнерных перевозок из Китая в Россию с начала 2023 года снизилась на 30–35% на фоне традиционного сезонного спада и появления новых морских рейсов в Санкт-Петербург и Новороссийск. Об этом со ссылкой на участников рынка пишет «Коммерсант».

По данным транспортной компании ModernWay, в конце 2022 — начале 2023 года стоимость перевозки 40-футового контейнера из основных китайских портов до Москвы упала до $8–9 тыс. по сравнению с $12–13 тыс. в 2021 году. В мае 2023 года тарифы снизились уже до $6–6,5 тыс. О падении стоимости до этого уровня сообщил и директор по логистике «Альфа Транзит» Владислав Федоров.

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В свою очередь глава отдела железнодорожных перевозок Stalogistic Алеся Кувеко уточнил, что ставки зависят от локации и условий отправки, однако в среднем они снизились с $9,5–10 тыс. на условиях FOB Шанхай до $6,5–7 тыс.

Схожая ситуация наблюдается и с морскими перевозками.

«Если зимой стоимость фрахта на маршруте Китай — Владивосток колебалась в районе $4 тыс. и $6 тыс. за 20- и 40-футовый контейнер соответственно, то сейчас уровень цен ниже почти в два раза: $2,2 тыс. и $3,3 тыс.», - рассказал Владислав Федоров.

Участники рынка связали падение цен на перевозки с ежегодным сезонным спадом после китайского Нового года, а также появлением новых морских рейсов из Китая в Петербург и Новороссийск, которые перетягивают на себя часть груза.

При этом, по их словам, на снижение ставок также влияет сложная экономическая ситуация, падение покупательной способности и в целом объема импорта, а также отмена коронавирусных ограничений в Китае.

Участники рынка ожидают, что тренд на снижение ставок прекратится в июне, так как «на железной дороге уже начинаются небольшие заторы на погранпереходах, что, как правило, предвещает рост ставок».