Мировые цены на оливковое масло рекордно выросли

Мировые цены на оливковое масло первого холодного отжима (extra virgin) выросли до рекордного уровня. В апреле стоимость тонны продукта поднялась на 46 процентов в годовом выражении и составила 6269,63 доллара, сообщает издание Barron's.

Последний сезон оказался для производителей «рекордно сложным», заявили в компании Filippo Berio из Нью-Джерси. По словам источника в одном из крупнейших мировых изготовителей масла, урожай оливок стал минимальным за 30 лет. В результате розничные цены оливкового масла поднялись до шести долларов за литр.

Рост цен объясняют рекордной засухой 2022 года в Испании, которая обеспечивает 40 процентов мирового производства оливкового масла. В текущем сезоне Минсельхоз страны ожидает снижения производства до 680 тысяч тонн при среднем за последние пять лет уровне в 1,37 миллиона тонн. Подобные проблемы испытывают также фермеры Италии, занимающей второе место по поставкам масла.

Как показали исследования испанских и португальских ученых, изменения климата в скором времени осложнят выращивание оливок в ключевых производственных регионах. Экстремальная жара и растущие цены могут стать шоком для потребителей, отмечают аналитики Barron's.