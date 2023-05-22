МИД Франции назвал сроки согласования 11 пакета санкций ЕС
11 пакет санкций Евросоюза против России могут согласовать к саммиту ЕС в июне. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила глава МИД Франции Катрин Колонна по приезду на Совет глав МИД в Брюсселе.
Она отметила, что сейчас новый список ограничений все еще обсуждаются, в особенности в технических и юридических моментах. Его должны вновь рассмотреть постоянные представители стран Евросоюза в среду, 24 мая.
«Мы рассчитываем финализировать его как можно скорее, до конца июня — до саммита ЕС», — сказала Колонна.
Напомним, что новый пакет может включать в себя ограничения на экспорт и на транзит товаров, которые идут из ЕС в третьи страны через Россию. Предположительно, Евросоюз также может внести в санкционный список компании из третьих стран, которых подозревают в обходе европейских ограничений.
Накануне сообщалось, что обсуждение 11-го пакета санкций продолжается на уровне постпредов европейских стран. СМИ заявляли, что внутри самого Евросоюза нет серьезных разногласий по вопросу новых рестрикций.