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МИД Франции назвал сроки согласования 11 пакета санкций ЕС

11 пакет санкций Евросоюза против России могут согласовать к саммиту ЕС в июне. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила глава МИД Франции Катрин Колонна по приезду на Совет глав МИД в Брюсселе.

Она отметила, что сейчас новый список ограничений все еще обсуждаются, в особенности в технических и юридических моментах. Его должны вновь рассмотреть постоянные представители стран Евросоюза в среду, 24 мая.

«Мы рассчитываем финализировать его как можно скорее, до конца июня — до саммита ЕС», — сказала Колонна.

Анонсирован состав 11-го пакета санкций против России

Напомним, что новый пакет может включать в себя ограничения на экспорт и на транзит товаров, которые идут из ЕС в третьи страны через Россию. Предположительно, Евросоюз также может внести в санкционный список компании из третьих стран, которых подозревают в обходе европейских ограничений.

Накануне сообщалось, что обсуждение 11-го пакета санкций продолжается на уровне постпредов европейских стран. СМИ заявляли, что внутри самого Евросоюза нет серьезных разногласий по вопросу новых рестрикций.

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