$79.94+0.0386.50+0.22

Путин поручил кабмину установить допиндикаторы цены на нефть в течение месяца

К 30 июня 2023 года правительство должно уточнить существующие индикаторы цены на российскую нефть и установить дополнительные ценовые индексы. Такое поручение кабмину дал президент страны Владимир Путин, указано на сайте Кремля.

Путин поручил кабмину установить допиндикаторы цены на нефть
© Lenta.ru

Бенчмарки используются при определении стоимости топлива для расчета налогов для нефтегазовых компаний. Корректировка индикаторов необходима в том числе в целях снижения размера скидки, применяемой к мировой цене на нефть, говорится в поручении.

Согласно новым внесенным в Налоговый кодекс поправкам, с 1 апреля при расчете налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и обратного акциза на нефть скидка на российский сорт Urals при продаже не должна превышать 34 доллара за баррель. В мае дисконт снижается до 31 доллара, в июне — до 28 долларов, а в июле — до 25. Если компаниям не удастся продавать нефть дороже, чем требует новое правило, они будут уплачивать налоги исходя из устанавливаемой цены, а не реальной.

Таким образом в правительстве хотят нарастить доходы бюджета. На фоне снижения экспортной цены на российскую нефть дефицит бюджета за четыре месяца 2023 года составил 3,424 триллиона рублей при годовом плане 2,925 триллиона.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий