Путин поручил кабмину установить допиндикаторы цены на нефть

Бенчмарки используются при определении стоимости топлива для расчета налогов для нефтегазовых компаний. Корректировка индикаторов необходима в том числе в целях снижения размера скидки, применяемой к мировой цене на нефть, говорится в поручении.

Согласно новым внесенным в Налоговый кодекс поправкам, с 1 апреля при расчете налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и обратного акциза на нефть скидка на российский сорт Urals при продаже не должна превышать 34 доллара за баррель. В мае дисконт снижается до 31 доллара, в июне — до 28 долларов, а в июле — до 25. Если компаниям не удастся продавать нефть дороже, чем требует новое правило, они будут уплачивать налоги исходя из устанавливаемой цены, а не реальной.