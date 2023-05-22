Аналитики допустили, что у минфина США в начале лета закончатся наличные

Если властям США не удастся договориться о повышении лимита государственного долга, то руководство Министерства финансов США ждут непростые времена, пишет Bloomberg, ссылаясь на прогноз аналитиков Goldman Sachs. Уже к 8-9 июня у ведомства закончатся наличные деньги для покрытия выплат по обязательствам.

При этом вероятность достижения компромисса по повышению лимита госдолга оценивается экспертами лишь в 30%. Нынешний лимит долга в 31,4 триллиона долларов преодолели еще в январе.