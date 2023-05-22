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Goldman Sachs допустил, что у минфина США в начале лета закончатся наличные

Если властям США не удастся договориться о повышении лимита государственного долга, то руководство Министерства финансов США ждут непростые времена, пишет Bloomberg, ссылаясь на прогноз аналитиков Goldman Sachs. Уже к 8-9 июня у ведомства закончатся наличные деньги для покрытия выплат по обязательствам.

Аналитики допустили, что у минфина США в начале лета закончатся наличные
© РИА Новости

При этом вероятность достижения компромисса по повышению лимита госдолга оценивается экспертами лишь в 30%. Нынешний лимит долга в 31,4 триллиона долларов преодолели еще в январе.

Как отмечает Общественная служба новостей, кассовый баланс Минфина еще двумя неделями ранее составлял около 92 миллиардов долларов, а неделю спустя – чуть более 57 миллиардов долларов.

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