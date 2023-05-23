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Минфин США предупредил о последствиях из-за бездействия по госдолгу

Затягивание принятия решения по потолку госдолга может навредить бизнесу и негативно отразиться на кредитном рейтинге США, предупредила глава Минфина страны Джанет Йеллен. Ее слова передает РИА Новости.

Минфин США предупредил о последствиях из-за бездействия по госдолгу
© Reuters

«Мы знаем из прошлого, что ожидание до последней минуты при принятии решения по пределу госдолга может нанести серьезный вред бизнесу и уверенности потребителей, повысить стоимость краткосрочных займов для налогоплательщиков и негативно повлиять на кредитный рейтинг США», — отметила Йеллен в письме к спикеру Палаты представителей Конгресса республиканцу Кевину Маккарти.

По словам министра, если предел госдолга не будет увеличен, американские семьи столкнутся с трудностями. Кроме того, добавила она, пострадает также лидерство страны, поскольку встанет вопрос о способности правительства защищать интересы нацбезопасности.

Ранее Белый дом сообщил, что американский президент Джо Байден оптимистично оценивает перспективы разрешения проблемы вокруг госдолга страны. По мнению политика, достижение двухпартийного соглашения по бюджету возможно, если обе стороны признают, что ни одна из них не добьется в полной мере выполнения своих требований.

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