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Российский уголь утратил для Азии былую привлекательность

Спрос в Азии на энергетический уголь из России, который поднялся в 2022 году из-за скидок, падает. Груз из Южной Африки и Колумбии, который предназначался для Европы, трейдеры перенаправляют в Китай, Японию и Тайвань.

Азия потеряла интерес к российскому углю
© РИА Новости

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей рынка, за последние несколько недель стоимость энергетического угля падает, однако цена на российский снижается медленнее, чем у конкурентов. Соответствующие данные представили аналитики Argus.

Россия вдвое снизила скидки на уголь

В частности, с 21 апреля по 12 мая цена энергоуголя на базисе FOB «Восточный» стала ниже на 5% (до $124,3 за тонну). При том, что южноафриканский уголь на базисе FOB «Ричардс-Бэй» подешевел сразу на 19% (до $107 за тонну). При этом премия, с которой уголь из РФ торгуется к колумбийскому, увеличилась с $6 в марте до $13,5 в мае.

Оценивая в целом ситуацию и перспективы ее развития, эксперты предполагают, что закупщики российского угля попытаются добиться увеличения на него дисконта к бенчмарку, которым в Азии считается австралийский уголь.

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