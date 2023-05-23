Азия потеряла интерес к российскому углю

Спрос в Азии на энергетический уголь из России, который поднялся в 2022 году из-за скидок, падает. Груз из Южной Африки и Колумбии, который предназначался для Европы, трейдеры перенаправляют в Китай, Японию и Тайвань.

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей рынка, за последние несколько недель стоимость энергетического угля падает, однако цена на российский снижается медленнее, чем у конкурентов. Соответствующие данные представили аналитики Argus.

В частности, с 21 апреля по 12 мая цена энергоуголя на базисе FOB «Восточный» стала ниже на 5% (до $124,3 за тонну). При том, что южноафриканский уголь на базисе FOB «Ричардс-Бэй» подешевел сразу на 19% (до $107 за тонну). При этом премия, с которой уголь из РФ торгуется к колумбийскому, увеличилась с $6 в марте до $13,5 в мае.