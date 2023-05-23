СМИ: РФ оказывает давление на Индию из-за «коррупционного» списка

Россия предупредила Индию о негативных последствиях в случае возможного включения РФ в черный список Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Речь идет о затруднении двустороннего сотрудничества в ряде ключевых экономических отраслей, включая оборонную, транспортную и энергетическую сферы, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

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В конце февраля текущего года руководство FATF приостановило членство России в организации. После этого украинские власти настаивали на том, чтобы FATF включила Москву в черный список, в котором в настоящее время находятся Иран, КНДР и Мьянма. В настоящее время Россия предпринимает попытки предостеречь своих ключевых торговых партнеров от подобного сценария, уточняется в статье.

«Кремль оказывает негласное давление на правительства, включая Индию, угрожая сорвать оборонные и энергетические сделки, если они не помогут заблокировать ожидаемые шаги, направленные на превращение России в государство-финансового изгоя. Россия нацеливается на коммерческих партнеров в преддверии июньской встречи глобальной организации по борьбе с отмыванием денег», — говорится в материале.