Украина повысит тарифы на транзит российской нефти

Украина с 1 июня 2023 года на 25% повышает тарифы на транспортировку нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба" через свою территорию, следует из данных на сайте российской компании "Транснефть".

С 1 июня 2023 года тариф на прокачку по украинскому участку трубопровода в направлении Словакии и Венгрии будет повышен на €3,4 - до €17 за тонну. Таким образом, тариф на транзит нефти через территорию Украины вырастет на 25%.

Украина в течение 2022-2023 годов уже дважды повышала тариф на транспортировку нефти по "Дружбе" через свою территорию. Первое повышение произошло 1 апреля 2022 года. Тогда Украина подняла тариф на треть, до €11,5 за тонну. Затем, с 1 января 2023 года тариф на прокачку по украинскому участку трубопровода в направлении Словакии и Венгрии был повышен еще на 18,3% - до €13,6 за тонну. Причиной подобных действий называлось повышение издержек из-за повреждения энергетической инфраструктуры.

После этого Украина хотела с 1 апреля 2023 года вдвое повысить ставку тарифа - до €27,2. Как писала газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, украинский трубопроводный оператор "Укртранснафта" намерен увеличить тариф на транзит российской нефти по своему участку "Дружбы" в два этапа - с 1 июня - на 25%, до €17 за тонну, а с 1 августа - еще на 23,5%, до €21 за тонну. При этом украинская компания будет вести переговоры о тарифах непосредственно с получателями нефти в Венгрии, Словакии и Чехии, на которых будут ложиться дополнительные затраты на оплату транзита.

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