СМИ сообщили о возможном запрете экспорта бензина из РФ

Правительство России рассматривает идею о полном запрете экспорта бензина в зарубежные страны. Данная мера может помочь избежать возможного дефицита топлива на внутреннем рынке, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Планы российских властей также связаны с риском роста цен на бензин на внутреннем рынке после решения правительства о сокращении субсидий для местных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). При этом в качестве еще одной меры борьбы с дефицитом топлива власти рассматривают вариант с увеличением объемов обязательной продажи бензина на товарной бирже, уточняется в статье.

Видео дня

«Российское правительство рассматривает возможность введения запрета на экспорт бензина, чтобы предотвратить дефицит топлива на внутреннем рынке и рост цен после решения сократить субсидии для нефтеперерабатывающих заводов <....> Правительство также может увеличить объемы обязательной продажи бензина на товарной бирже», — говорится в материале.

Вышеперечисленные меры обсуждаются российскими властями на фоне действия международных санкций в отношении сырьевого экспорта страны и запрета со стороны Евросоюза (ЕС) на импорт нефтепродуктов из РФ, включая дизельное топливо и мазут. В феврале европейские власти ввели эмбарго на импорт указанных видов продукции, перевозимых морским путем. Однако это не помешало России увеличить на 50% объемы экспорта бензина в другие страны, в том числе африканские, по итогам первого квартала текущего года, заключается в заметке.

новость от 19 мая

Цена бензина Аи-95 в европейской части России на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) выросла до 61 796 рублей за тонну. Стоимость бьет рекорд четвертый день подряд. За день она увеличилась на 0,33 процента, свидетельствуют данные площадки.

Параллельно дорожает бензин Аи-92 — его цена за день поднялась на 0,23 процента, достигнув 52 985 рублей за тонну. Также продолжает расти стоимость летнего дизельного топлива (плюс 0,52 процента, 51 459 рублей за тонну) и топочного мазута (1,95 процента, 14 451 рубль за тонну).

Котировки растут на фоне намерения Минфина кардинально изменить демпферный механизм выплат нефтяным компаниям — инструмент позволяет удерживать цену на топливо внутри страны. Глава Минфина Антон Силуанов в конце апреля сообщил, что топливный демпфер планируется снизить в два раза.

Сокращение выплат нефтеперерабатывающим заводам позволит сэкономить 30 миллиардов рублей в месяц. Силуанов отметил, что благодаря введению меры общие доходы бюджета от нефтяной промышленности вырастут.

По итогам первых четырех месяцев года доходы бюджета от продажи нефти и газа упали на 52,3 процента, до 2,282 триллиона рублей. Это привело к сокращению общих доходов бюджета за данный период на 22,4 процента в годовом выражении, до 7,782 триллиона рублей.

новость от 22 мая

Биржевая цена бензина марки "Премиум-95" в европейской части России немного снизилась после достижения исторического максимума в 61,796 тыс. рублей за тонну 19 мая, прервав таким образом четырехдневный рекордный рост, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Цена бензина Аи-95 за день опустилась на 0,5%, до 61,5 тыс. рублей, после того, как росла с 16 мая, а 17 мая впервые преодолела планку в 61 тыс. рублей за тонну. Бензин Аи-92 подешевел на 0,2% - до 52,886 тыс. рублей за тонну. Стоимость летнего дизельного топлива выросла на 0,4% - до 51,672 тыс. рублей за тонну, топочного мазута - почти на 4%, до 15,02 тыс. рублей. Цена топлива для реактивных двигателей (авиакеросина) по итогам торгов 22 мая сохранилась на уровне 65,135 тыс. рублей за тонну.

Стоимость сжиженного углеводородного газа (СУГ) выросла на 4% - до 27,642 тыс. рублей за тонну. На Урале и в Сибири, где находятся основные производители СУГ, этот вид топлива подешевел на 2% - до 21,697 тыс. рублей за тонну.

Министерство энергетики РФ сообщило, что рост биржевых цен на бензин существенно не повлияет на его стоимость в рознице, передает ТАСС.

«Изменения биржевых цен существенно не повлияют на стоимость бензина в рознице», — заявили в министерстве.

В Минэнерго пояснили, что у покупающих бензин на бирже независимых АЗС есть оптово-розничная маржа, благодаря которой с начала текущего года розничные цены на бензин не превышали роста инфляции в стране.

Министерство также рекомендовало нефтяным компаниям увеличить объем предложения автомобильного бензина на бирже и обратить особое внимание на бензин марки Аи-95.

новость от 18 мая

В среднесрочной перспективе розничные цены на бензин могут немного снизиться при сохранении роста профицита нефтепродуктов на российском рынке из-за новых санкций, рассказал Life руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

По его словам, ближайшее время цена может вырасти не более чем на 3–5 рублей за литр. Он отметил, что цены на бензин зависят от уровня инфляции и котировок сырья, сейчас на них, в том числе, влияют западные санкции на российскую нефть и нефтепродукты и повышенная налоговая нагрузка на отрасль.

«Цены на топливо в России изменяются в соответствии с налоговой политикой государства, которая не предполагает их особого снижения, но предполагает постепенный умеренный рост. Этот механизм называется демпфером и регулирует цены на внутреннем рынке топлива с 2019 года в пределах инфляции. Целевой уровень инфляции, определяемый ЦБ, составляет 4% в год, что, вероятно, гарантирует минимальное повышение цен на бензин в пределах данного значения», — добавил управляющий директор компании «Альфа-Форекс» Кирилл Дронов.

новость от 23 мая

Запрет на экспорт бензина из России вряд ли приведет к понижению цен на внутреннем рынке, скорее, нефтяные компании сократят объемы переработки. Именно по этой причине подобный шаг со стороны кажется крайне маловероятным. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.

«Я сомневаюсь в том, что будет запрет на экспорт нефтепродуктов. У государства есть другие инструменты, которые используют для того, чтобы регулировать цены на внутреннем рынке. И обычно это все же не торговые ограничения. Это, например, демпферный механизм, позволяющий удерживать цену на топливо. Или договоренность с нефтяными компаниями о том, чтобы те не меняли ценники на АЗС», — сказал Юшков.

Аналитик также заметил, что даже в случае, если власти решат ограничить экспорт бензина в России, возникают сомнения относительно того, что это позитивно скажется на динамике цен внутри страны.