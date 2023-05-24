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Moody's сообщило о «размывании» геополитической роли России в СНГ

Роль России на пространстве СНГ может подвергнуться «размыванию». Об этом сообщает РБК со ссылкой на обзор международного рейтингового агентства Moody's Investors Service.

При этом специалисты указали на сохранение геополитических амбиций страны. Как уточняется, такая ситуация создает дополнительные риски для региона.

Аналитики предположили, что из-за ситуации на Украине и санкций традиционное значение России как ключевого дипломатического партнера ослабнет. Вместе с тем они прогнозируют увеличение роли других игроков. Отмечается, что речь идет, в частности, об Иране и Турции.

Вместе с тем эксперты Moody's обратили внимание на то, что даже сейчас Россия - центр экономического притяжения для стран ЕАЭС, включая Казахстан и Киргизию. Они также указывают на увеличение товарооборота страны со странами Центральной Азии на 28% в 2022 году.

Директор Информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве МГУ Дарья Чижова усомнилась в том, что присутствие РФ на постсоветском пространстве уменьшается.

Молдавия вышла из двух соглашений СНГ

Она напомнила о том, что с начала 2022 года запланировано много совместных проектов.

Ранее Moody's снизило свой прогноз по всей банковской системе США со стабильного до негативного.

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