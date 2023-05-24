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The Washington Post: Киев не хочет расставаться с российским транзитом

Несмотря на боевые действия, Украина продолжает пропускать через свою территорию российские нефть и газ для Европы. Украинский транзит приносит доход и Киеву, и Москве и демонстрирует, «как трудно врагам разорвать связи», пишет The Washington Post.

Руководство Украины требует, чтобы западные партнеры Киева вводили все более жесткие санкции и разорвали практически все экономические связи с Россией, заявляя, что «необходимо сделать еще больше, чтобы вывести из строя военную машину Москвы».

«Но каким бы сюрреалистичным это ни казалось, Украина настаивает, что у нее нет другого выбора, кроме как поддерживать транзит российского газа, и лоббирует сохранение транзита, утверждая, что это дает определенные рычаги воздействия на Кремль», - подчеркивает издание.

В частности, по словам украинских властей, это ограничивает количество районов, по которым могут наноситься авиаудары.

Исполнительный директор украинского «Нафтогаза» Алексей Чернышов подчеркнул, что транзит не остановлен, чтобы «не заморозить другие страны, поддерживающие Украину».

The Washington Post отмечает, что в 2022 году Россия ежедневно отправляла по трубопроводу «Дружба» через Украину около 300 тысяч баррелей нефти. В рамках соглашений с Киевом, заключенным до февраля 2022-го, планировалось, что РФ будет ежегодно прокачивать около 40 миллиардов кубометров через газотранспортную систему Украины.

Поставки российского газа через Украину увеличились

В апреле украинская комиссия, которой руководят глава офиса украинского президента Андрей Ермак и экс-посол США в России Майкл Макфол, предложила запретить поставки российского газа в ЕС, если они идут в обход украинской газотранспортной системы. В комиссии подчеркивали, что такие санкции «положили бы конец использованию «Турецкого потока».

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