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В Бангладеш готовы закупать российскую нефть при одном условии

Бангладеш готова закупать российскую нефть, если она будет предлагаться по доступной цене. Как сообщает ТАСС, об этом заявила премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина на Катарском экономическом форуме в Дохе.

Бангладеш назвал условие закупок российской нефти
© РИА Новости

Хасина подчеркнула, что Бангладеш придерживается политики поддержания дружественных отношений со всеми государствами.

«У стран могут быть конфликты, но мы не вмешиваемся, мы не занимаем сторону. Мы развиваем нашу страну, мы должны реализовывать потребности нашего народа, мы должны развивать страну, чтобы у нашего народа улучшалась жизнь», — подчеркнула премьер.

Она также отметила, что сейчас Бангладеш испытывает сложности из-за нехватки энергии и высоких цен, однако правительство принимает необходимые меры для поддержания населения. Хасина напомнила, что рост цен затрагивает все страны, а не только Бангладеш.

Говоря об альтернативных источниках энергии, она подчеркнула, что власти страны изучают вопрос использования ветряной и солнечной энергетики. Кроме того, продолжают действовать договоренности с Катаром о поставке сжиженного газа.

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