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В Банке России назвали криптовалюту спекулятивным активом

Первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева высказалась о криптовалютах, в том числе «стейблкоинах», которые привязаны к традиционным, «фиатным» валютам. В ходе Евразийского экономического форума она заявила, что они не могут составить конкуренцию обычным валютам, передает агентство «Прайм».

Юдаева обратила внимание на то, что криптовалюты по большей части используются в «нелегальных» сферах. Она назвала данный инструмент спекулятивным.

Также первый зампред регулятора отметила, что использование криптовалюты в международных платежах не получило большого распространения в связи с неразвитостью системы финансовых услуг, которые обслуживают внешнюю торговлю с оплатой в криптовалютах и проблемами со скоростью проведения платежей и их ценой, оказавшейся не столь низкой.

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Ранее зампред Банка России Алексей Гузнов не исключил допуска частных компаний на рынок обмена криптовалюты для участников внешнеэкономической деятельности. По его словам, это может быть сделано в рамках работы экспериментального правового режима (ЭПР).

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