В Банке России назвали криптовалюту спекулятивным активом

Первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева высказалась о криптовалютах, в том числе «стейблкоинах», которые привязаны к традиционным, «фиатным» валютам. В ходе Евразийского экономического форума она заявила, что они не могут составить конкуренцию обычным валютам, передает агентство «Прайм».

Юдаева обратила внимание на то, что криптовалюты по большей части используются в «нелегальных» сферах. Она назвала данный инструмент спекулятивным.

Также первый зампред регулятора отметила, что использование криптовалюты в международных платежах не получило большого распространения в связи с неразвитостью системы финансовых услуг, которые обслуживают внешнюю торговлю с оплатой в криптовалютах и проблемами со скоростью проведения платежей и их ценой, оказавшейся не столь низкой.