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В России исключили введение запрета на экспорт бензина

Российские власти исключили введение запрет на экспорт бензина. Об этом рассказал глава Минэнерго Николай Шульгинов, его слова приводит РИА Новости.

В России исключили введение запрета на экспорт бензина
© Lenta.ru

По словам министра энергетики, ведомство не рассматривает такой вопрос, обсуждается только снижение экспорта.

Ранее о том, что российские власти рассматривают возможность введения запрета на экспорт бензина, со ссылкой на источники сообщило агентство Reuters. После этого российская Федеральная антимонопольная служба (ФАС) объявила, что готова поддержать ограничение экспорта нефтепродуктов, если такой механизм будет предложен.

В разговоре с «Лентой.ру» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков говорил, что запрет на экспорт бензина из России вряд ли приведет к понижению цен на внутреннем рынке, скорее нефтяные компании сократят объемы переработки.

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