В России исключили введение запрета на экспорт бензина

Российские власти исключили введение запрет на экспорт бензина. Об этом рассказал глава Минэнерго Николай Шульгинов, его слова приводит РИА Новости.

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По словам министра энергетики, ведомство не рассматривает такой вопрос, обсуждается только снижение экспорта.

Ранее о том, что российские власти рассматривают возможность введения запрета на экспорт бензина, со ссылкой на источники сообщило агентство Reuters. После этого российская Федеральная антимонопольная служба (ФАС) объявила, что готова поддержать ограничение экспорта нефтепродуктов, если такой механизм будет предложен.