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Новые санкции G7 против России серьезно потревожили Индию

G7 нанесла мощный удар по Индии, так как ввела очередные санкции против России, которые касаются импорта алмазов. Об этом пишет индийское издание Outlook.

Новые санкции G7 против России ударили по Индии
© ТАСС

Решение G7 ввести новые санкции в отношении российских алмазов поставило под угрозу почти один миллион рабочих мест в алмазодобывающей отрасли в городе Сурат, который находится в Индии, отметили в публикации.

По данным издания, алмазная отрасль в Сурате и так серьезно пострадала в 2022 году из-за снижения спроса на алмазы в виду антироссийских санкций. Из-за этого поставки алмазов резко снизились, а работа трейдеров была нарушена. Однако из-за снижения спроса отрасль смогла справиться с уменьшением поставок. Теперь же, если спрос резко вырастет, возникнут более серьезные проблемы.

Авторы статьи указали, что G7 будут пытаться отслеживать перемещение российских алмазов, поэтому будут пытаться модернизировать соответствующую технологию. Однако на данный момент страны предоставляют лишь сертификаты на отгрузку алмазов, поэтому более современной технологии для отслеживания пока нет.

Ранее в среду Asharq Al-Awsat писал, что Евросоюз (ЕС) и Британия запретили импорт российских алмазов, пытаясь уменьшить «сияние» Москвы. Однако особого вреда от этих запретов у России не будет, а противостояние с Западом грозит затянуться на долгие годы.

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