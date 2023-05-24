В Кремле прокомментировали будущее развитие мировой экономики
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что логика развития мировой экономики говорит о том, что будущее за интеграционными процессами, безусловно есть трудности, но можно и нужно обсуждать их преодоление. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, процесс развития Евразийской интеграции абсолютно соответствует интересам наших стран.
"Логика развития мировой экономики говорит о том, что будущее именно за такими интеграционными процессами. Безусловно есть свои проблемы, безусловно, есть трудности, есть трудности в том числе и связанные с различными санкционными режимами, незаконными с точки зрения международного права.
Но я думаю, все равно можно и нужно обсуждать преодоление этих трудностей, потому что будущее у этой интеграции очень хорошее", — заявил Песков.
Ранее директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что не считает, что мировая экономика столкнется с масштабным процессом дедолларизации.