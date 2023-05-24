$79.97-0.2086.20-0.35

В Кремле прокомментировали будущее развитие мировой экономики

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что логика развития мировой экономики говорит о том, что будущее за интеграционными процессами, безусловно есть трудности, но можно и нужно обсуждать их преодоление. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, процесс развития Евразийской интеграции абсолютно соответствует интересам наших стран.

"Логика развития мировой экономики говорит о том, что будущее именно за такими интеграционными процессами. Безусловно есть свои проблемы, безусловно, есть трудности, есть трудности в том числе и связанные с различными санкционными режимами, незаконными с точки зрения международного права.

Но я думаю, все равно можно и нужно обсуждать преодоление этих трудностей, потому что будущее у этой интеграции очень хорошее", — заявил Песков.

Ранее директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что не считает, что мировая экономика столкнется с масштабным процессом дедолларизации.

3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий