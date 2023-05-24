Путин заявил о несбыточности «обвального» сценария для экономики РФ

"Напомню, что в ведущих экономиках Евросоюза эксперты показывают минус на текущий год. У нас сначала говорили +0,7%, теперь уже говорят +1,5%, а может к 2% будет. Это очень о многом говорит", - заметил глава государства.



"Цифры говорят сами за себя. Несмотря на масштабные кризисные явления в мировой экономике и торговле, немалые геополитические риски и фактор неопределенности, общий ВВП государств Евразийского [экономического] союза за 2022 год сократился, но сократился на 1,6%, а некоторые эксперты, как у нас в народе говорят, "за бугром", предсказывали совсем другой сценарий, такой обвальный сценарий", - сказал президент.



"Ничего подобного не происходит, не произошло и уже явно не произойдет", - подчеркнул Путин.