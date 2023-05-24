$79.97-0.2086.20-0.35

Путин заявил, что "обвальный" сценарий для экономики России уже явно не сбудется

Сценарий, по которому аналитики сулили России обвал экономики, уже явно не сбудется, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в среду на пленарной сессии второго Евразийского экономического форума.

Путин заявил о несбыточности «обвального» сценария для экономики РФ
© РИА Новости

Он напомнил, что сейчас и российские, и международные эксперты в своих прогнозах показывают рост ВВП РФ.

"Напомню, что в ведущих экономиках Евросоюза эксперты показывают минус на текущий год. У нас сначала говорили +0,7%, теперь уже говорят +1,5%, а может к 2% будет. Это очень о многом говорит", - заметил глава государства.

"Цифры говорят сами за себя. Несмотря на масштабные кризисные явления в мировой экономике и торговле, немалые геополитические риски и фактор неопределенности, общий ВВП государств Евразийского [экономического] союза за 2022 год сократился, но сократился на 1,6%, а некоторые эксперты, как у нас в народе говорят, "за бугром", предсказывали совсем другой сценарий, такой обвальный сценарий", - сказал президент.

"Ничего подобного не происходит, не произошло и уже явно не произойдет", - подчеркнул Путин.

Он также отметил, что приводимые международными организациями цифры свидетельствуют о так называемом нисходящем тренде развития пока еще достаточно мощных центров мировой экономики. Также, указал глава российского государства, статистика говорит и о том, как развивается экономика тех стран, которые следуют другим принципам развития взаимоотношений, нежели ЕАЭС.

Выступая в феврале с посланием к парламенту, Путин указывал, что внутренний валовой продукт РФ снизился на 2,1% по итогам 2022 года, несмотря на прогнозы обвала до 20% со стороны Запада.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий