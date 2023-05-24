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ЦБ РФ: средства населения в банках в апреле выросли на 604 млрд рублей

В российском Центробанке заявили, что средства населения в банках в апреле выросли на 604 млрд рублей, или на 1,6%. Об этом сообщается в докладе на сайте банка.

ЦБ РФ: средства населения в банках в апреле выросли на 604 млрд рублей
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При этом отток средств компаний из банков России в апреле составил 710 млрд рублей. Сокращались как рублевые (-623 млрд рублей), так и валютные остатки (-$1,1 млрд).

Ранее Банк России заявил о планируемом повышении нормативов обязательных резервов для банков с 1 июня.

На 0,5 п.п. (до 4,5%) повысят нормативы по всем категориям резервируемых обязательств в рублях для банков с универсальной лицензией и небанковских кредитных организаций, до 6% будут повышены нормативы для всех банков по всем категориям резервируемых обязательств в иностранной валюте (за исключением обязательств в валютах недружественных стран), на 1 п.п. (до 8,5%) увеличат нормативы по всем категориям резервируемых обязательств в валютах недружественных стран.

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