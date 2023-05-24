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Путин: Россия продолжает работу по переходу на использование национальных валют

Президент РФ Владимир Путин во время выступления на Евразийском экономическом форуме рассказал, что Россия намеревается активнее работать над переходом в расчетах с партнерами на национальные валюты. Об этом пишет «Прайм».

Путин рассказал о переходе России на расчеты в нацвалютах
© РИА Новости

Путин пояснил, что Россия планомерно сокращает долю валют недружественных государств в расчетах с партнерами по всей планете.

Путин заявил о фундаментальных изменениях на мировой арене

Кроме того, отметил глава государства, Москва намеревается активизировать работу с дружественными странами по вопросу полноценного перехода на национальные валюты во внешнеторговых расчетах.

Децентрализация валют, по оценке Путина, будет способствовать деполитизации работы в экономическом секторе, устойчивости мировой финансовой системы.

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