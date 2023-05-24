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СМИ: Россия может столкнуться с дефицитом контактных линз

Российские компании стали получать уведомления о приостановке поставок контактных линз, сообщает «Коммерсант FM».

Россия может столкнуться с дефицитом контактных линз
© РИА Новости

Отмечается, что соответствующие уведомления начали поступать от американской компании Johnson & Johnson. Она производит контактные линзы Acuvue Oasys и Acuvue True Eyes.

Ранее сообщилось, что цены на контактные линзы в России выросли в среднем в 1.5-2 раза.

Минпромторг США 19 мая ввел запрет на поставку в РФ контактных линз. Также в санкционном списке оказались детские игрушки и зубные протезы.

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По данным Reuters, правительство России может ввести запрет на экспорт бензина. Агентство уточнило, что мера призвана не допустить дефицита топлива на внутреннем рынке, передает «Радиоточка НСН».

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