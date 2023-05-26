"Минпромторг России в течение двух недель внесет контактные линзы таких производителей, как Alcon Laboratories Inc., Bausch & Lomb, Johnson & Johnson в перечень параллельного импорта. С учетом того, что в условиях новых санкций практика выдачи экспортных лицензий на эти товары еще не сформировалась, эта мера будет превентивной, направленной на безусловное обеспечение этой продукцией российского рынка", - прокомментировали в Минпромторге.