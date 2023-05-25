Fitch поместило рейтинг США на пересмотр с перспективой понижения

Агентство кредитных рейтингов Fitch Ratings в среду заявило, что поместило рейтинг Соединенных Штатов "ААА" на "негативное наблюдение", указав на растущую политическую ангажированность в отношении лимита долга, поскольку крайний срок для его повышения или приостановки быстро приближается.

"Наблюдение за рейтингом "Негативный" отражает возросшую политическую ангажированность, которая препятствует принятию решения о повышении или приостановке лимита долга, несмотря на быстро приближающуюся дату X", - говорится в сообщении агентства, которое цитирует Fox News.

По данным Fitch, США достигли лимита долга в размере 31,4 триллиона долларов 19 января 2023 года, когда Казначейство США под руководством Джанет Йеллен начало прилагать усилия, чтобы избежать превышения потолка долга. Меры могут быть полностью исчерпаны к 1 июня, а по состоянию на 23 мая остаток денежных средств в казне составлял 76,5 миллиарда долларов.

Отметим, что Moody's и S&P, два других рейтинговых агентства, в ходе переговоров о потолке долга в 2011 году поставили США под наблюдение. Если S&P понизило рейтинг, то Moody's этого не сделало.

Эта новость появилась после того, как администрация Байдена и республиканские лидеры палаты представителей конгресса не смогли прийти к соглашению о повышении или приостановке потолка долга.

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