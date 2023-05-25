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1 час назад

СМИ: ЕС обсуждает передачу прибыли от замороженных российских активов Украине

Лера Букина

В Евросоюзе ведут переговоры о передаче Украине прибыли от российских активов, замороженных в бельгийском расчетном центре Euroclear. Речь идет о сумме в €196,6 млрд, сообщает газета The Financial Times (FT) со ссылкой на официальных лиц ЕС.

Euroclear собирается реинвестировать замороженные российские активы и получить за счет них дополнительную прибыль.

В связи с высокими ставками и накоплением большой суммы на фоне рестрикций Euroclear удалось получить рекордную прибыль.

В общей сложности в Euroclear хранится €196,6 млрд российских замороженных активов. Российскому регулятору принадлежит €180 млрд. Газета также подчеркивает, что по остаткам денежных средств от российских активов расчетный центр получил €734 млн процентов в I квартале текущего года.

Ранее The Japan Times, ссылаясь на источник, сообщила, что страны G7 рассматривают способы передачи замороженных российских активов Киеву. Автор публикации отметил, что представители «Большой семерки» в ходе встречи обсуждали подход, который заключается в использовании дохода от этих активов как способ обхода ряда юридических препятствий.

Экономика,ЕС,
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