СМИ: ЕС обсуждает передачу прибыли от замороженных российских активов Украине

В Евросоюзе ведут переговоры о передаче Украине прибыли от российских активов, замороженных в бельгийском расчетном центре Euroclear. Речь идет о сумме в €196,6 млрд, сообщает газета The Financial Times (FT) со ссылкой на официальных лиц ЕС.

Euroclear собирается реинвестировать замороженные российские активы и получить за счет них дополнительную прибыль.

В связи с высокими ставками и накоплением большой суммы на фоне рестрикций Euroclear удалось получить рекордную прибыль.

В общей сложности в Euroclear хранится €196,6 млрд российских замороженных активов. Российскому регулятору принадлежит €180 млрд. Газета также подчеркивает, что по остаткам денежных средств от российских активов расчетный центр получил €734 млн процентов в I квартале текущего года.