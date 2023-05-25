Посол Индонезии предложил руководству страны осуществлять закупки российской нефти
Посол Индонезии в России и Белоруссии Хосе Антонио Морато Таварес сообщил о необходимости импортировать российскую нефть и договориться о цене. Соответствующее заявление было сделано в ходе пленарного заседания Евразийского экономического форума, передает агентство «Прайм».
По его словам, в ближайшие десятилетия страна будет все еще нуждаться в ископаемом топливе. В этой связи, как уточнил Таварес, он предлагает Джакарте осуществлять закупки российской нефти.
В текущей ситуации важно «работать с Россией и вести переговоры», добавил он.
Как писала осенью газета Financial Times, президент страны Джоко Видодо заявил, что Индонезия в условиях роста цен на энергоносители рассматривает возможность закупки российской нефти.
Он указал на необходимость правительство «находить различные источники для удовлетворения энергетических потребностей».
Ранее Александр Новак заявил в интервью «Известиям», что стоимость нефти марки Brent по итогам 2023 года будет выше $80 за баррель.