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Посол Индонезии предложил руководству страны осуществлять закупки российской нефти

Посол Индонезии в России и Белоруссии Хосе Антонио Морато Таварес сообщил о необходимости импортировать российскую нефть и договориться о цене. Соответствующее заявление было сделано в ходе пленарного заседания Евразийского экономического форума, передает агентство «Прайм».

Посол Индонезии предложил руководству страны осуществлять закупки российской нефти
© globallookpress.com

По его словам, в ближайшие десятилетия страна будет все еще нуждаться в ископаемом топливе. В этой связи, как уточнил Таварес, он предлагает Джакарте осуществлять закупки российской нефти.

В текущей ситуации важно «работать с Россией и вести переговоры», добавил он.

Как писала осенью газета Financial Times, президент страны Джоко Видодо заявил, что Индонезия в условиях роста цен на энергоносители рассматривает возможность закупки российской нефти.

Он указал на необходимость правительство «находить различные источники для удовлетворения энергетических потребностей».

Ранее Александр Новак заявил в интервью «Известиям», что стоимость нефти марки Brent по итогам 2023 года будет выше $80 за баррель.

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