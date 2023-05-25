Посол Индонезии предложил руководству страны осуществлять закупки российской нефти

Посол Индонезии в России и Белоруссии Хосе Антонио Морато Таварес сообщил о необходимости импортировать российскую нефть и договориться о цене. Соответствующее заявление было сделано в ходе пленарного заседания Евразийского экономического форума, передает агентство «Прайм».

По его словам, в ближайшие десятилетия страна будет все еще нуждаться в ископаемом топливе. В этой связи, как уточнил Таварес, он предлагает Джакарте осуществлять закупки российской нефти.

В текущей ситуации важно «работать с Россией и вести переговоры», добавил он.

Как писала осенью газета Financial Times, президент страны Джоко Видодо заявил, что Индонезия в условиях роста цен на энергоносители рассматривает возможность закупки российской нефти.

Он указал на необходимость правительство «находить различные источники для удовлетворения энергетических потребностей».