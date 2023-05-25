Сумма замороженных активов Банка России в странах Евросоюза составила более 200 миллиардов евро. Такую цифру назвал на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд, передает РИА Новости.

Он уточнил, что в 10-м пакете санкций против России государства ЕС ввели новые требования для операторов и стран-членов по отчетности перед Еврокомиссией по замороженным активам и резервам российского регулятора.

Виганд обратил внимание на то, что срок подачи такой отчетности был 12 мая. По его словам, ЕС отчитался о более 200 миллиардах евро замороженных активов ЦБ РФ.

По словам представителя ЕК, именно Евросоюз сможет ответить на вопрос о том, сколько денег было заморожено в каждой европейской стране.