Международные резервы России за неделю снизились на $10,2 млрд

Международные резервы РФ на 19 мая 2023 года составили $589,3 млрд, снизившись за неделю на $10,2 млрд, говорится в материалах Банка России .

"Объем международных резервов по состоянию на 19 мая составил $589,3 млрд, сократившись за неделю на $10,2 млрд, или на 1,7%, вследствие отрицательной переоценки, а также операций, проводимых в рамках бюджетного правила", - отмечается в сообщении.

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ , состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Западные страны после начала РФ спецоперации на Украине ввели санкции против Банка России. Помимо заморозки золотовалютных резервов РФ, под запрет попали все операции, связанные с управлением резервами и активами ЦБ, а также операции с любым юридическим лицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению регулятора.