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Эксперты оценили возможные сценарии решения долгового кризиса в США

Американские власти рассматривают разные варианты решения проблемы долгового кризиса, сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад Росконгресса «Жизнь взаймы: перспектива дефолта США».

Эксперты оценили возможные сценарии решения долгового кризиса в США
© РИА Новости

Речь идет как о чеканке монеты номиналом в 1 триллион долларов, так об очередном повышении потолка госдолга. При этом ни одна из мер не избавит экономику Соединенных Штатов от главной проблемы. Страна оказалась на гране дефолта из-за спора правящих элит.

В докладе отмечается, что наиболее вероятным является вариант, при котором спикер нижней палаты парламента Кевин Маккарти и глава государства Джозеф Байден придут к соглашению. Таким образом, лимит американского госдолга в очередной раз будет повышен, дефолта никто не допустит, но каждая из партий постарается выжать из конфликта максимальное количество политических очков. Эксперты при этом указывают, что при таком сценарии ущерб экономике и финансовому рынку США уже нанесен.

Еще один сценарий предполагает временное решение проблемы: Конгресс может принять закон о приостановке действия лимита госдолга. В этом случае сторонам предстоят более сложные переговоры, так как подойдет время принятия нового федерального бюджета.

Если американский лидер в одностороннем порядке повысит лимит по госдолгу, то это грозит американцам конституционным кризисом.

Ранее Джо Байден намекал, что изучает 14-ю поправку к конституции, трактовка которой может позволить ему пойти на это. Однако республиканцы будут готовы поставить вопрос о законности подобных действий.

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