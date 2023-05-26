Маккарти назвал тяжелыми переговоры по повышению потолка госдолга США

Спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти заявил, что переговоры с американской администрацией по вопросу повышения потолка госдолга с целью предотвращения дефолта в стране были тяжелыми, сообщает ТАСС .

«Но мы работаем и будем работать до тех пор, пока не сделаем это», - сообщил политик.

«Мы говорили с Белым домом весь день, мы ходим туда-сюда, это непросто. Мы хотим быть уверенными в том, что это соглашение будет достойно американского народа», — указал спикер.

Ранее сообщалось, что глава государства Джо Байден и Кевин Маккарти близки к договоренностям в вопросе повышения потолка государственного долга при ограничении расходов федеральных властей. Как ожидается, будет подготовлен документ, в котором приведут согласованные показатели по выделению средств, в том числе на образование и жилищное строительство. В настоящее время разногласия между администрацией США и республиканцами касаются расходов в размере около $70 млрд.